FW-AUR: Hausnotruf alarmiert Retter

Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich und Wallinghausen sowie des Rettungsdienstes rückten in der Nacht zu Freitag in den Strodeweg aus. Im Voraus war es zur Aktivierung eines Hausnotrufsystems gekommen, durch die zuständige Leitstelle hatte jedoch kein Sprechkontakt zu der Bewohnerin aufgebaut werden können. Einen medizinischen Notfall vermutend schafften die Feuerwehrleute daraufhin Zutritt in die Räumlichkeiten der Dame. Sie war glücklicherweise wohlauf, sodass keine Behandlungsmaßnahmen seitens des Rettungsdienstes eingeleitet werden mussten. Warum das Notrufsystem ausgelöst hatte, ließ sich vor Ort nicht klären.

