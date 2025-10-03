PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hausnotruf alarmiert Retter

Aurich-Popens (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich und Wallinghausen sowie des Rettungsdienstes rückten in der Nacht zu Freitag in den Strodeweg aus. Im Voraus war es zur Aktivierung eines Hausnotrufsystems gekommen, durch die zuständige Leitstelle hatte jedoch kein Sprechkontakt zu der Bewohnerin aufgebaut werden können. Einen medizinischen Notfall vermutend schafften die Feuerwehrleute daraufhin Zutritt in die Räumlichkeiten der Dame. Sie war glücklicherweise wohlauf, sodass keine Behandlungsmaßnahmen seitens des Rettungsdienstes eingeleitet werden mussten. Warum das Notrufsystem ausgelöst hatte, ließ sich vor Ort nicht klären.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

