Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Erfolgreiche Ausbildung neuer Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aurich (ots)

Die Auricher Feuerwehren können seit Samstag auf neue Verstärkung zählen: 17 Teilnehmer haben die erste Qualifikationsstufe (QS1) der modularen Grundlagenausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr erfolgreich absolviert. Innerhalb von drei Wochen erlernten die Nachwuchskräfte das feuerwehrtechnische Grundwissen aus den Bereichen des Brandschutzes und der Hilfeleistung in Theorie und Praxis, um für die künftigen Aufgaben und Herausforderungen im Dienstbetrieb gewappnet zu sein. Der Abschluss des Lehrgangs befähigt die Absolventen dabei nicht nur zur Teilnahme an der Qualifikationsstufe zwei, welche bereits im kommenden Monat an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Georgsheil durchgeführt wird und die Ausbildung zum Truppmitglied abschließt, sondern ermöglicht auch das nunmehr aktive Mitwirken im Einsatzgeschehen.

Am Prüfungssamstag galt es im Rahmen dreier Stationen, die erlangten Kenntnisse sicher zur Anwendung bringen zu können. Abgenommen wurde der mündliche und praktische Kompetenznachweis dabei von Vertretern der Kreisausbildung, welche allen Prüflingen im Anschluss hervorragende Leistungen bescheinigten. Sie sind nun bestens darauf vorbereitet, im Einsatzdienst ihrer Ortsfeuerwehr zu unterstützen, Hilfe zu leisten und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die ebenfalls in den Lehrgang integrierten Inhalte der Sprechfunkausbildung berechtigt die frisch gebackenen Feuerwehrleute darüber hinaus auch zur Teilnahme am Atemschutzgeräteträgerlehrgang und damit zum Erlangen einer der entscheidendsten Qualifikationen bei der Feuerwehr. Gemeinsam mit den 18 Absolventen des ersten QS1-Lehrgangs im Mai konnten in diesem Jahr somit 35 neue Einsatzkräfte für die Auricher Feuerwehren ausgebildet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell