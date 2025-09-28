PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldeanlage eines Betriebs löste aus

FW-AUR: Brandmeldeanlage eines Betriebs löste aus
Aurich-Sandhorst (ots)

Während der späten Freitagnachmittagsstunden wurde die Feuerwehr Sandhorst zu einem Gewerbeobjekt in der Borsigstraße alarmiert, weil die Brandmeldeanlage des dort ansässigen Betriebs ausgelöst hatte. Durch die anrückenden Einsatzkräfte sind umgehend entsprechende Erkundungsmaßnahmen eingeleitet worden. Der für den Feueralarm verantwortliche Rauchmelder konnte in diesem Zuge zwar rasch lokalisiert, ein konkreter Grund für dessen Auslösung aber nicht festgestellt werden. Zu einem Feuer war es in den Räumlichkeiten des Gebäudes definitiv nicht gekommen. Die Brandmeldeanlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle wieder verlassen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

