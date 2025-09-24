PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kleinstfeuer setzt Gebäudeteil unter dichten Rauch

FW-AUR: Kleinstfeuer setzt Gebäudeteil unter dichten Rauch
Aurich-Sandhorst (ots)

Durch einen vergleichsweise kleinen Brand ist in den Mittwochmorgenstunden eine unbewohnte Haushälfte in der Weddigenstraße komplett verraucht worden. Anwohner hatten den Feuerschein gegen 06:00 Uhr aus der Ferne erkannt und einen Notruf abgesetzt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Sandhorst und Aurich gingen zunächst von einem Feuer innerhalb des Gebäudes aus. Die tatsächlich vorgefundenen Flammen sind binnen kürzester Zeit abgelöscht worden. Allerdings war der Rauch bereits ins Innere vorgedrungen und hatte sich dort großflächig ausgebreitet.

Ein Atemschutztrupp betrat daraufhin die Räumlichkeiten, kontrollierte diese umfassend auf weitere Brandherde und schaffte Abluftmöglichkeiten durch das Öffnen der Fenster, sodass im Anschluss die Entrauchung mittels Überdrucklüfter eingeleitet werden konnte. Der ebenfalls angerückte Energieversorger brauchte nicht tätig werden, die gegenüberliegende bewohnte Haushälfte blieb unversehrt. Rund eine halbe Stunde waren die gut 30 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie Polizei und Deutsches Rotes Kreuz im Einsatz.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

