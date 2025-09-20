FW-AUR: Reinigungsarbeiten rufen Feuerwehr herbei

Aurich-Egels (ots) - Bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück an der Egelser Straße trat am Mittwochvormittag plötzlich ein verdächtiger Geruch aus. In der Annahme, eine Gasleitung beschädigt haben zu können, wurde der Notruf gewählt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich sowie der Energieversorger trafen kurz darauf vor Ort ein und führten in den folgenden Minuten Messungen durch, die jedoch keinen Gasaustritt ...

mehr