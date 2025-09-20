PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Reinigungsarbeiten rufen Feuerwehr herbei

Aurich (ots)

In einem gastronomischen Betrieb an der Kirchdorfer Straße hat am Samstagvormittag die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Daraufhin alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich fuhren das Objekt an, bekamen aber bereits frühzeitig eine erste Rückmeldung, dass es sich um einen durch Arbeitsmaßnahmen verursachten Täuschungsalarm handeln sollte. Dies ließ sich vor Ort auch schnell bestätigen, sodass keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich waren.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

