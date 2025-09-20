FW-AUR: Reinigungsarbeiten rufen Feuerwehr herbei
Aurich (ots)
In einem gastronomischen Betrieb an der Kirchdorfer Straße hat am Samstagvormittag die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Daraufhin alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich fuhren das Objekt an, bekamen aber bereits frühzeitig eine erste Rückmeldung, dass es sich um einen durch Arbeitsmaßnahmen verursachten Täuschungsalarm handeln sollte. Dies ließ sich vor Ort auch schnell bestätigen, sodass keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich waren.
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell