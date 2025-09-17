Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ausströmung von Gas im Freien vermutet

Aurich-Egels (ots)

Bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück an der Egelser Straße trat am Mittwochvormittag plötzlich ein verdächtiger Geruch aus. In der Annahme, eine Gasleitung beschädigt haben zu können, wurde der Notruf gewählt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich sowie der Energieversorger trafen kurz darauf vor Ort ein und führten in den folgenden Minuten Messungen durch, die jedoch keinen Gasaustritt bestätigen konnten. Im Zuge der Analyse eines Leitungsplans des Versorgungsunternehmens wurde schließlich festgestellt, dass in dem ausgebaggerten Bereich keinerlei Rohre verlegt waren. Woher der sich mittlerweile verflüchtigte Geruch stammte, ist letzten Endes nicht feststellbar gewesen. Der Einsatz konnte nach rund einer Viertelstunde beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell