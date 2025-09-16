FW-AUR: Straße von umgestürzten Baum freigeräumt

Aurich (ots) - Durch einen Rauchmelder ist in den Montagmittagsstunden die Brandmeldeanlage eines Gebäudekomplexes am Georgswall ausgelöst worden. Während sich Mitarbeiter und Besucher aufgrund des ertönenden Feueralarms ins Freie begaben, rückte die Feuerwehr Aurich an. Die Einsatzkräfte hatten den Alarmgeber rasch in einem Wintergarten auffinden können. Zu einem Feuer war es dort jedoch nicht gekommen, ein anderweitiger Grund für die Aktivierung des Rauchmelders ...

