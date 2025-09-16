FW-AUR: Straße von umgestürzten Baum freigeräumt
Aurich-Wallinghausen (ots)
Zu einer technischen Hilfeleistung sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wallinghausen am Montagabend gegen 19 Uhr ausgerückt. Im Holzweg war eine große Eiche aus einem Waldstück heraus auf die Fahrbahn gestürzt und versperrte diese vollständig. Binnen einer Stunde ist der betroffene Baum unter dem Einsatz von zwei Kettensägen zerkleinert und aus dem Verkehrsraum entfernt worden. Die Straße wurde anschließend von den Überresten befreit und konnte daraufhin wieder freigegeben werden.
