Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verdacht auf Brand in Wohnung

Aurich-Sandhorst (ots)

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bahndamm sind am Samstagmorgen auf das Piepen eines Rauchmelders aufmerksam geworden. Über Minuten war der Warnton deutlich hörbar, bis schließlich ein Notruf abgesetzt wurde. Die gegen 05:30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst lokalisierten die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Über eine positionierte Steckleiter ist daraufhin der zugehörige Balkon betreten worden. Ein Blick in die Räumlichkeiten machte deutlich, dass diese gegenwärtig unbewohnt waren. Ein Schadensereignis lag ebenfalls nicht vor, der Piepton war zwischenzeitlich wieder verstummt. Nachdem die zuständige Wohnungsverwaltung kontaktiert wurde, um den Rauchmelder zu überprüfen, rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell