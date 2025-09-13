Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall ausgetreten

Aurich-Pfalzdorf

Zwei Autos sind in den frühen Freitagabendstunden im Kreuzungsbereich Zum Königsmoor/Siedlerstraße miteinander kollidiert. Durch den Aufprall wurde ein PKW in einen angrenzenden Graben geschleudert, während der zweite Unfallwagen auf der Fahrbahn verblieb. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt, in einem fuhren darüber hinaus auch zwei Kleinkinder mit. Während der Rettungsdienst alle Beteiligten untersuchte und versorgte, rückte die Feuerwehr Plaggenburg an, um den Brandschutz sicherzustellen und auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

Insgesamt drei Verletzte sind mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden. Durch den Einsatz von Ölbindemittel verhinderten die Feuerwehrkräfte das Eintreten der Betriebsstoffe in die Umwelt. Das Gebinde fegten sie daraufhin zusammen und nahmen es zur Entsorgung auf. Die beiden Unfallautos wurden anschließend durch Abschlepper geborgen. Mit zwei Fahrzeugen und 16 Kräften war die Feuerwehr Plaggenburg gut eine halbe Stunde vor Ort im Einsatz.

