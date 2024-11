POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 65-Jährigen Mann aus Rostock

Rostock (ots) - Am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr informierten Zeugen die Rostocker Polizei darüber, dass offensichtlich eine männliche Person aus dem Fenster eines Wohnhauses in Rostock Schmarl gesprungen sein soll. In den Händen soll der Mann ein Kleinkind gehalten haben. Der 34-jährige Algerier erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, das neun Monate alte Mädchen wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ...

