Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patientenrettung über Drehleiter

Landkreis Aurich (ots)

Um eine Patientin schonend zum Rettungswagen zu transportieren, rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich am Mittwochvormittag in die Gemeinde Südbrookmerland aus. Der Rettungsdienst hatte die Erstversorgung in der Ekelser Straße bereits durchgeführt und benötigte nun die Unterstützung der Feuerwehrleute, um die Frau über den Balkon der Wohnung aus dem zweiten Obergeschoss zum Fahrzeug bringen zu können. Das vorhandene Treppenhaus war hierfür nicht geeignet. Mittels Schleifkorbtrage wurde die Patientin auf dem Rettungskorb der Drehleiter verlastet, anschließend sicher zu Boden transportiert und in den Rettungswagen gebracht. Sie kam in ein Krankenhaus.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
