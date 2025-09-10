Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm in Bank

Aurich (ots)

Dienstagabend schlug die Brandmeldeanlage eines Geldinstituts am Auricher Marktplatz Alarm. Zu diesem Zeitpunkt führten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich gerade ihren wöchentlichen Ausbildungsdienst durch. Entsprechend schnell konnten sie zum betroffenen Objekt ausrücken und die Erkundungsmaßnahmen einleiten. Der in diesem Zuge lokalisierte und für den Alarm verantwortliche Rauchmelder hatte jedoch ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Nachdem die Brandmeldeanlage zurückgestellt worden war, konnten die Feuerwehrleute wenige Minuten später wieder abrücken.

