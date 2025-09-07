Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Wagen von Bundesstraße in Graben gefahren

Aurich-Sandhorst (ots)

In den Samstagmorgenstunden ist ein Fahrzeug von der Esenser Straße abgekommen und in einen Seitengraben geraten. Zum Zeitpunkt des Notrufs befand sich noch eine Person in dem PKW, weshalb die Feuerwehren Sandhorst, Aurich und Middels zusammen mit Polizei und Rettungsdienst zur Unfallstelle ausrückten. Durch die ersteintreffenden Kräfte konnte schnell festgestellt werden, dass der Fahrerin lediglich beim Verlassen des Wagens geholfen werden musste. Weil keine technischen Rettungsmaßnahmen erforderlich waren, brachen alle weiteren Feuerwehren die Anfahrt ab.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst ermöglichten die Kräfte der Feuerwehr Sandhorst der Frau das Aussteigen aus dem Unfallfahrzeug. Sie wurde anschließend durch einen Notarzt untersucht und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Auto traten keine Betriebsstoffe aus, weshalb die Einsatzstelle kurz darauf an die Polizei übergeben werden konnte. Ein Abschleppunternehmen barg den PKW später aus dem Graben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell