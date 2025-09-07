Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Menschen aus Wasser gerettet

Aurich-Tannenhausen (ots)

Diverse Rettungskräfte sind am späten Samstagnachmittag zum Badesee in Tannenhausen geeilt, um einen Menschen aus dem Wasser zu retten. Sich zufällig in Ufernähe aufhaltende Mitglieder eines Tauchclubs hatten zuvor das Rufen einer Person bemerkt und waren so auf die Notsituation aufmerksam geworden. Sie eilten umgehend zur Hilfe und setzten zugleich einen Notruf ab. Nur Minuten später trafen die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort ein. Ein Taucher hatte den leblosen Mann bereits aus dem Wasser ziehen und Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten können, die von den Einsatzkräften fortgeführt wurden. Mit einem Rettungshubschrauber ist der Patient schließlich in ein Krankenhaus geflogen worden. Neben den Feuerwehren aus Tannenhausen und Sandhorst waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Die DLRG-Ortsgruppe Wiesmoor/Großefehn sowie die zugehörigen Leinenführer der Feuerwehr Wiesmoor brachen die Anfahrt zur Einsatzstelle ab.

