FW-AUR: Mutmaßlicher häuslicher Notfall schnell aufgeklärt

Aurich-Sandhorst (ots)

Durch einen ausgelösten Hausnotruf sind am Sonntagnachmittag sowohl der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr Sandhorst in den Südeweg alarmiert worden. Die Notrufzentrale hatte keinen Sprechkontakt herstellen können, daher einen Unglücksfall vermutet und die Meldung zur Wittmunder Regionalleitstelle weitergegeben. Beim Eintreffen der Rettungskräfte erfolgte auf Klingeln und Klopfen tatsächlich keine Reaktion. Als sich die Feuerwehrleute gerade eine Zuwegung verschaffen wollten, eilte eine Nachbarin herbei, die über einen Schlüssel zum Gebäude verfügte. Daraufhin überprüften die Einsatzkräfte alle Räumlichkeiten und stellten fest, dass niemand zugegen war. Der helfenden Nachbarin gelang es kurz darauf, telefonischen Kontakt zur Bewohnerin herzustellen. Sie war wohlauf und gerade unterwegs, woraufhin der Einsatz für alle Kräfte beendet werden konnte.

