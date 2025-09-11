PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brennende Transporter in Hallenkomplex

FW-AUR: Brennende Transporter in Hallenkomplex
  • Bild-Infos
  • Download
  • 7 weitere Medieninhalte

Aurich-Sandhorst (ots)

Auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet Sandhorst quoll am Mittwochnachmittag plötzlich dichter Rauch aus einer Werkhalle. Durch die anwesenden Mitarbeiter wurde umgehend ein Notruf abgesetzt, der zur Alarmierung der Feuerwehren Sandhorst, Tannenhausen, Plaggenburg und Walle führte. Ebenfalls rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich, der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz in die Daimlerstraße aus. Der Brandrauch zog beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits über an das Gelände angrenzende Straßen hinweg. Die Feuerwehrleute fanden daraufhin das betroffene und zunächst verschlossene Gebäude vor, aus dessen Fensteröffnungen dunkle Rauchschwaden nach außen drangen.

Durch die sofortige Bildung mehrerer Einsatzabschnitte versuchten Atemschutztrupps, sich von insgesamt drei Seiten aus Zugang ins Innere der Halle zu verschaffen, wo der Brandherd vermutet wurde. Zeitgleich ist die Drehleiter an der Gebäudefront in Stellung gebracht worden. Hinzugeeilte Firmenverantwortliche konnten derweil versichern, dass sich gegenwärtig niemand in den Räumlichkeiten aufhielt. Nach dem Öffnen zweier Seitenzugänge gingen die ersten Atemschutzgeräteträger zur Brandbekämpfung vor, welche kurz darauf auch durch eine geschaffenen Öffnung im vorderen Haupttor durchgeführt wurde. Erst mit dem Einleiten von Belüftungsmaßnahmen erkannten die Einsatzkräfte, dass in der Halle insgesamt fünf Transporter abgestellt waren, von denen zwei in Vollbrand standen.

Infolge des umfangreichen Löschangriffs konnten die Flammen schnell niedergeschlagen werden, sodass das Feuer gut 40 Minuten nach Eintreffen unter Kontrolle war. Potenzielle Gefahrenpunkte in Form von Kraftstoffbehältnissen wurden dabei schnellstmöglich aus dem Halleninneren entfernt. Weiterhin galt es, eine werkseigene Tankanlage zu schützen. Stück für Stück ist das Gebäude in der Folge durch Überdruckbelüftung entraucht worden. Zur Bekämpfung übriger Glutnester kam neben Wasser auch Netzmittel zum Einsatz. Um das Eintreten der Löschmittelrückstände in die Entwässerungskanäle des Firmengeländes zu verhindern, wurden die entsprechenden Zuläufe abgedichtet.

Der Brand konnte nach gut einer Stunde schließlich als gelöscht eingestuft werden. Die Atemschutztrupps legten ihre beaufschlagten Schutzkleidungen und Gerätschaften im Anschluss ihrer Tätigkeiten an der Einsatzstellenhygiene-Komponente des nachgeforderten Gerätewagen-Logistik der Feuerwehr Aurich ab. Ebenfalls war der bei der Feuerwehr Middels stationierte Verpflegungszug angerückt, der die rund 70 eingesetzten Kräfte mit Kaltgetränken versorgte. Zudem sind die Untere Wasserbehörde und der Energieversorger vor Ort gewesen. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle im Anschluss aller nachbereitenden Maßnahmen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 17:00

    FW-AUR: Patientenrettung über Drehleiter

    Landkreis Aurich (ots) - Um eine Patientin schonend zum Rettungswagen zu transportieren, rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich am Mittwochvormittag in die Gemeinde Südbrookmerland aus. Der Rettungsdienst hatte die Erstversorgung in der Ekelser Straße bereits durchgeführt und benötigte nun die Unterstützung der Feuerwehrleute, um die Frau über den Balkon der Wohnung aus dem zweiten Obergeschoss zum Fahrzeug ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:00

    FW-AUR: Feueralarm in Bank

    Aurich (ots) - Dienstagabend schlug die Brandmeldeanlage eines Geldinstituts am Auricher Marktplatz Alarm. Zu diesem Zeitpunkt führten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich gerade ihren wöchentlichen Ausbildungsdienst durch. Entsprechend schnell konnten sie zum betroffenen Objekt ausrücken und die Erkundungsmaßnahmen einleiten. Der in diesem Zuge lokalisierte und für den Alarm verantwortliche Rauchmelder hatte jedoch ohne erkennbaren Grund ausgelöst. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren