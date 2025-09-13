Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchentwicklung überrascht Bewohner

Aurich (ots)

Ein auf dem Herd vergessener Topf sorgte am Samstagmittag für die Verrauchung einer Wohnung in der Oldersumer Straße. Die Bewohner wurden hiervon überrascht, weshalb sie den Notruf verständigten. Während daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich anrückten, gelang es den Mietern, ihren Hund sowie den Topf samt des für die Rauchentwicklung ursächlichen Inhalts nach draußen zu bringen. Die Feuerwehrleute führten eine Nachkontrolle der Räumlichkeiten durch und belüfteten diese im Anschluss. Beide Bewohner wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt, der Hund war wohlauf.

