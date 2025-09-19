Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fehlalarm durch defekten Rauchmelder

Aurich (ots)

Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr Aurich in die Jadestraße aus. Bei einem dort ansässigen Gewerbebetrieb hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Die Feuerwehrleute wurden bei ihrem Eintreffen bereits von einem Mitarbeiter empfangen. Gemeinsam sind die Räumlichkeiten daraufhin begangen worden, wobei im Bereich des ausgelösten Rauchmelders, der den Feueralarm verursacht hatte, keine Feststellung gemacht werden konnte. Weil der Melder auch nach dem Zurückstellen immer wieder auslöste, schlossen die Einsatzkräfte letzten Endes auf einen technischen Defekt. Ein Gebäudeverantwortlicher übernahm die Einsatzstelle kurz darauf und bemühte sich um die schnellstmögliche Fehlerbehebung durch eine Fachfirma.

