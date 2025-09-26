Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Qualm aus Elektronikgerät aktiviert Feueralarm

Aurich (ots)

In einer Beherbungsstätte am Ellernfeld löste am Donnerstagabend die automatische Brandmeldeanlage aus. Während alle Gäste den Gebäudekomplex aufgrund des ertönenden Feueralarms verließen, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich an. Diese konnten durch die anwesenden Personen vor Ort schnell auf die Ursache für die Aktivierung eines Rauchmelders hingewiesen werden: Durch den Betrieb eines Toasters kam es zu einer leichten Qualmentwicklung in einem Raum. Weil das Gerät dabei umgehend abgeschaltet worden ist, war neben der Rückstellung der Brandmeldeanlage kein weiteres Tätigwerden seitens der Feuerwehrleute erforderlich.

