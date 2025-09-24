LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Steinbach-Hallenberg
Steinbach-Hallenberg (ots)
Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem sogenannten Auffahrunfall in der Suhler Straße in Steinbach-Hallenberg zwischen zwei Pkw. Die 76-jährige Fahrzeugführerin eines Ford fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW eines 55-jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des VW Verletzungen am Kopfbereich. Er begab sich in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
