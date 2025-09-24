PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Steinbach-Hallenberg

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem sogenannten Auffahrunfall in der Suhler Straße in Steinbach-Hallenberg zwischen zwei Pkw. Die 76-jährige Fahrzeugführerin eines Ford fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW eines 55-jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des VW Verletzungen am Kopfbereich. Er begab sich in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 14:41

    LPI-SHL: Sturz mit dem Mountainbike - Zeugen gesucht

    Meiningen (ots) - Samstagnachmittag fuhren mehrere Personen mit ihren Mountainbikes auf einer Strecke im Wald bei Meiningen (in Höhe des Ausläufers der Marienstraße). Bislang unbekannte Täter hatten in einem stark abfallenden Streckenabschnitt einen Ast quer zur Fahrspur angebracht, welcher durch die Fahrer erst im letzten Moment wahrgenommen werden konnte. Zwei der Mountainbiker sprangen gerade noch rechtzeitig über ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:50

    LPI-SHL: Abschleppdienst im Einsatz

    Bad Salzungen (ots) - Am frühen Montagabend wollte ein 57-jähriger Autofahrer von der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen auf die B62 in Richtung Immelborn auffahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Immelborn kommenden vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Pkw-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:03

    LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

    Meiningen (ots) - Zeugen meldeten Montagabend eine körperlichen Auseinandersetzung auf dem Markt in Meiningen, bei der vier Männer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren auf einen 27-Jährigen eingewirkt hätten. Beim Eintreffen der Polizei war die Streitigkeit bereits beendet und die fünf beteiligten Personen gaben an, dass der 27-Jährige lediglich gestürzt sei. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren