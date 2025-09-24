LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Steinbach-Hallenberg

Meiningen (ots) - Zeugen meldeten Montagabend eine körperlichen Auseinandersetzung auf dem Markt in Meiningen, bei der vier Männer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren auf einen 27-Jährigen eingewirkt hätten. Beim Eintreffen der Polizei war die Streitigkeit bereits beendet und die fünf beteiligten Personen gaben an, dass der 27-Jährige lediglich gestürzt sei. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Die ...

