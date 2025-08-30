Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0574 --Messer, Drogen, Schlagring: Polizei zieht Bilanz nach Nachtkontrollen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt Zeit: 29.08.2025

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizei Bremen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt sowie im Steintorviertel durch. Ein Schwerpunkt war die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone.

Über 60 Personen wurden kontrolliert, 24 durchsucht und 15 Platzverweise ausgesprochen. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem mehrere Messer, einen Schlagring, Cannabis sowie ein manipuliertes E-Bike sicher. Zudem wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Im Bereich Bahnhofsumfeld zeigten starke Polizeikräfte Präsenz an zentralen Plätzen wie dem Hillmannplatz, Philosophenweg und Tivoli. Neben Personenkontrollen wurden Bürgerinnen und Bürger gezielt über die Waffenverbotszone informiert.

Ein auffällig schnelles E-Bike fiel im Breitenweg durch zwei Rotlichtverstöße auf. Das technisch manipulierte Fahrzeug wurde beschlagnahmt, gegen den Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherung laufen Ermittlungen.

Am Mecklenburger Platz trafen die Einsatzkräfte auf feiernde Gruppen. Auf einem Spielplatz wurde ein Schlagring sichergestellt, weitere Personen erhielten Platzverweise. Zwischenzeitlich störte eine größere Personengruppe mit bis zu 40 Beteiligten die polizeilichen Maßnahmen. Durch angeforderte Unterstützungskräfte konnten die Kontrollen fortgesetzt, mehrere Identitätsfeststellungen durchgeführt und Messer beschlagnahmt werden.

Die Polizei Bremen betont: Diese Aktion ist Teil einer fortlaufenden Strategie, die Sicherheit im Bahnhofsvorstadt- und Viertelbereich nachhaltig zu erhöhen. Auch künftig werden Schwerpunktkontrollen - offen wie verdeckt - gemeinsam mit Partnerbehörden fortgesetzt.

