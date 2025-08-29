Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0572 --Jugendliche verletzten Autofahrer nach Streit - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Burglesum, OT Lesum, Treptower Straße Zeit: 28.08.2025, 13:50 Uhr

Am frühen Donnerstagnachmittag verletzten zwei unbekannte Jugendliche in Burglesum nach einem Streit einen 72 Jahre alten Mann. Die Polizei Bremen sucht weitere Zeugen.

Die beiden Jugendlichen befuhren gegen 13:50 Uhr mit E-Scootern die Treptower Straße, die zu diesem Zeitpunkt stark befahren war. Durch ihre Fahrweise behinderten sie den Verkehr, woraufhin der 72-Jährige beim Vorbeifahren neben diesen anhielt und sie darum bat, dies zu unterlassen und auf dem Gehweg zu fahren. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung kam es zu einem Gerangel, bei dem einer der beiden Jugendlichen den Mann in den Schwitzkasten nahm während der andere mit einem Schlagring auf das Auto einschlagen wollte. Als der 72-Jährige dies zu verhindern suchte, wurde er mit dem Schlagring ins Gesicht geschlagen. Das Duo flüchtete daraufhin in Richtung Charlotte-Wolff-Allee. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich Treptower Straße, Charlotte-Wolff-Allee und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen?" Die Täter sollen ca. 160 cm groß, um die 15 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Beide trugen jeweils eine Kappe der Marke "Gucci", davon eines in blau und eines in schwarz. Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

