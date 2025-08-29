PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0573 --Brandstiftung verhindert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Kornstraße
Zeit: 	28.08.2025, 03:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Neustadt einen 39 Jahre alten Mann. In der Nähe fanden sie brennbare Flüssigkeit und einen Molotow-Cocktail.

Gegen 03:20 Uhr wurden die Polizisten in die Kornstraße gerufen, weil Zeugen den 39-Jährigen beobachtet hatten, wie er sich auffällig Autos anschaute und dabei in einer Tasche wühlte. Vor Ort fanden sie zunächst ein abgestelltes Fahrrad und eine Tüte mit brennbarer Flüssigkeit und einem Molotow-Cocktail darin. Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte den 39-Jährigen in der Nähe, der von Zeugen zuvor dabei beobachtet wurde, wie er mit dieser Tasche hantierte. Bei der Durchsuchung wurden Latexhandschuhe, ein Feuerzeug und ein Messer gefunden. Die Einsatzkräfte konfrontierten den Mann mit den Vorwürfen der Herstellung eines Brandmittels, fertigten eine entsprechende Strafanzeige und nahmen ihn mit auf die Wache. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung blieb ohne Ergebnis. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

