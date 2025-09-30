Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am gestrigen Montagabend (29. September) ist es in Wilnsdorf zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen, die glücklicherweise ohne Unfall ausging. Der 28-jährige Fahrer wehrte sich gegen die anschließende Blutprobe.

Gegen 17:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt: Eine Zeugin gab an, dass sie mit ihrem Auto auf der L 907 zwischen Rinsdorf und Wilnsdorf unterwegs gewesen sei. Plötzlich sei aus der Dortmunder Straße aus dem dortigen Industriegebiet plötzlich ein blauer Mercedes "herausgeschossen". Sie habe nur durch eine Notbremsung einen Unfall verhindern können. Als sie dann weiterfuhr, konnte sie beobachten, wie der Mercedes mit Paderborner Kennzeichen in Schlangenlinien Richtung Wilnsdorf fuhr. Hierbei sei er auch in den Gegenverkehr geraten. Die entgegenkommenden Autos hätten gehupt. Es sei aber auch hier nicht zu einer Kollision gekommen. Sie habe dann gesehen, wie der Mercedes auf dem Parkplatz in der Großwiese abgestellt worden sei. Der Fahrer säße nach wie vor noch im Auto. Als die Polizeibeamten den Wagen kontrollieren wollten, gelang es dem Fahrer kaum, die Autotür zu öffnen. Zudem roch es stark nach Alkohol. Als die Beamten ihn aufforderten, auszusteigen und sich auszuweisen, versuchte er die Fahrzeugtür zu verschließen und loszufahren. Dies gelang ihm jedoch augenscheinlich aufgrund der starken Alkoholisierung nicht. Er wurde anschließend zur nahegelegenen Polizeiwache in Wilnsdorf gebracht. Der 28-jährige Mann gab an, nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Um den Alkoholisierungsgrad zum Zeitpunkt der Autofahrt bestimmen zu können, sollten daher zwei Blutproben entnommen werden. Hierbei leistete der 28-Jährige Widerstand. Die Maßnahme musste letztlich unter Zwang durchgeführt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Beamten stellten zudem noch den Führerschein sicher. Da sich der junge Mann unkooperativ zeigte, wurden befristet auch die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt und Widerstand. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Trunkenheitsfahrt steht noch eine Gefährdung im Straßenverkehr im Raum. Die Ermittler bitten daher Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedes während der Trunkenheitsfahrt gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0271/7099-0 zu melden.

