PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am gestrigen Montagabend (29. September) ist es in Wilnsdorf zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen, die glücklicherweise ohne Unfall ausging. Der 28-jährige Fahrer wehrte sich gegen die anschließende Blutprobe.

Gegen 17:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt: Eine Zeugin gab an, dass sie mit ihrem Auto auf der L 907 zwischen Rinsdorf und Wilnsdorf unterwegs gewesen sei. Plötzlich sei aus der Dortmunder Straße aus dem dortigen Industriegebiet plötzlich ein blauer Mercedes "herausgeschossen". Sie habe nur durch eine Notbremsung einen Unfall verhindern können. Als sie dann weiterfuhr, konnte sie beobachten, wie der Mercedes mit Paderborner Kennzeichen in Schlangenlinien Richtung Wilnsdorf fuhr. Hierbei sei er auch in den Gegenverkehr geraten. Die entgegenkommenden Autos hätten gehupt. Es sei aber auch hier nicht zu einer Kollision gekommen. Sie habe dann gesehen, wie der Mercedes auf dem Parkplatz in der Großwiese abgestellt worden sei. Der Fahrer säße nach wie vor noch im Auto. Als die Polizeibeamten den Wagen kontrollieren wollten, gelang es dem Fahrer kaum, die Autotür zu öffnen. Zudem roch es stark nach Alkohol. Als die Beamten ihn aufforderten, auszusteigen und sich auszuweisen, versuchte er die Fahrzeugtür zu verschließen und loszufahren. Dies gelang ihm jedoch augenscheinlich aufgrund der starken Alkoholisierung nicht. Er wurde anschließend zur nahegelegenen Polizeiwache in Wilnsdorf gebracht. Der 28-jährige Mann gab an, nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Um den Alkoholisierungsgrad zum Zeitpunkt der Autofahrt bestimmen zu können, sollten daher zwei Blutproben entnommen werden. Hierbei leistete der 28-Jährige Widerstand. Die Maßnahme musste letztlich unter Zwang durchgeführt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Beamten stellten zudem noch den Führerschein sicher. Da sich der junge Mann unkooperativ zeigte, wurden befristet auch die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt und Widerstand. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Trunkenheitsfahrt steht noch eine Gefährdung im Straßenverkehr im Raum. Die Ermittler bitten daher Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedes während der Trunkenheitsfahrt gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:19

    POL-SI: Unbekannte klauen drei Tonnen Kupfer - #polsiwi

    Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (25.09.2025) haben unbekannte Täter von einem Firmengelände in Neunkirchen mehrere Tonnen Kupfer gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände an der Pfannenbergstraße. Anschließend suchten sie einen Container mit Kupferschrott auf. Insgesamt ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:42

    POL-SI: Fünf Verletzte nach Wohnhausbrand - #polsiwi

    Bad Laasphe - Puderbach (ots) - Am späten Sonntagabend (28. September) ist es zu einem Wohnhausbrand im Puderbacher Kirschwiesenweg gekommen. Im Einfamilienhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers fünf Personen im Alter zwischen 15 und 58 Jahren im Gebäude. Die 19-jährige Tochter der Hauseigentümer bemerkte den Brand im Wohnzimmer und weckte sofort die anderen Familienmitglieder. Nach einem erfolglosen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren