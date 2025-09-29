Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fünf Verletzte nach Wohnhausbrand - #polsiwi

Bad Laasphe - Puderbach (ots)

Am späten Sonntagabend (28. September) ist es zu einem Wohnhausbrand im Puderbacher Kirschwiesenweg gekommen.

Im Einfamilienhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers fünf Personen im Alter zwischen 15 und 58 Jahren im Gebäude. Die 19-jährige Tochter der Hauseigentümer bemerkte den Brand im Wohnzimmer und weckte sofort die anderen Familienmitglieder. Nach einem erfolglosen Löschversuch wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Durch die starke Rauchentwicklung war allerdings ein Großteil der Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen. Zudem erlitten die Hausbewohner nach bisherigen Erkenntnissen leichte Rausgasvergiftungen. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser zur weiteren Diagnostik und Behandlung gebracht. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das nicht mehr bewohnbare Haus wurde beschlagnahmt. Nach ersten Hinweisen könnte ein technischer Defekt eines Elektrogeräts den Brand verursacht haben. Die weiteren Untersuchungen hierzu stehen aber noch aus.

