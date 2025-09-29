PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fünf Verletzte nach Wohnhausbrand - #polsiwi

Bad Laasphe - Puderbach (ots)

Am späten Sonntagabend (28. September) ist es zu einem Wohnhausbrand im Puderbacher Kirschwiesenweg gekommen.

Im Einfamilienhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers fünf Personen im Alter zwischen 15 und 58 Jahren im Gebäude. Die 19-jährige Tochter der Hauseigentümer bemerkte den Brand im Wohnzimmer und weckte sofort die anderen Familienmitglieder. Nach einem erfolglosen Löschversuch wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Durch die starke Rauchentwicklung war allerdings ein Großteil der Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen. Zudem erlitten die Hausbewohner nach bisherigen Erkenntnissen leichte Rausgasvergiftungen. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser zur weiteren Diagnostik und Behandlung gebracht. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das nicht mehr bewohnbare Haus wurde beschlagnahmt. Nach ersten Hinweisen könnte ein technischer Defekt eines Elektrogeräts den Brand verursacht haben. Die weiteren Untersuchungen hierzu stehen aber noch aus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:37

    POL-SI: Polizei ermittelt gegen einen Raser und sucht weitere Zeugen -#polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - In der Nacht von Montag auf letzten Dienstag (23. September) hat die Polizei Kenntnis über einen Raser im Bereich Siegen-Geisweid erhalten. Gegen 00:10 Uhr soll ein Siegener goldener Mercedes (A-Klasse) auf der Geisweider Straße mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Kreuztal in Richtung Siegen unterwegs gewesen sein. Mehrere voneinander ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:50

    POL-SI: 19-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt - Fahrer unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (28.09.2025) ist bei einem Verkehrsunfall im Bereich der HTS-Zufahrt an der Freudenberger Straße eine Frau verletzt worden. Gegen kurz vor 01:30 Uhr war ein 24-Jähriger mit seiner 19-jährigen Beifahrerin auf der Freudenberger Straße in Richtung Siegen unterwegs. Nach dem Wellersbergtunnel wollte der junge Mann nach rechts auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren