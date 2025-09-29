PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verbotenes Kfz-Rennen vor Augen der Polizei - Führerscheine und Fahrzeuge wurden einkassiert -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Samstagabend (27. September) ist es in Siegen-Geisweid zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen vor den Augen der Polizei gekommen.

Eine Zivilstreife des Verkehrsdienstes war im Bereich Geisweid unterwegs. Dabei konnten die Beamten gegen 21:55 Uhr drei hochmotorisierte Fahrzeuge beobachten, die die Geisweider Straße aus Richtung Kreuztal kommend in Richtung Siegen befuhren. Dabei fuhren sie sehr dicht aufeinander auf und betätigten die Lichthupe. An der Einmündung zur Sohlbacher Straße blieben die Autos, ein schwarzer Audi A 7, ein blauer Audi S 5 und ein weißer VW Golf 8 GTE vor der dortigen roten Ampel stehen. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten die Boliden mit lautem Motorengeräusch. Der Zivilwagen versuchte dranzubleiben, aber trotz einer Geschwindigkeit von 120 km/h vergrößerte sich der Abstand. An der Einmündung zur Birlenbacher Straße mussten die Fahrzeuge erneut aufgrund einer roten Ampel anhalten. Die Zivilpolizisten gaben sich zu erkennen und führten anschließend eine Kontrolle der drei Fahrzeuge durch. Aufgrund des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ordnete die Staatsanwaltschaft Siegen nach Rücksprache die Sicherstellung der Führerscheine der beiden 19-jährigen und des 20-jährigen Fahrers an. Damit nicht genug, wurden die drei Autos der Betroffenen ebenfalls sichergestellt und durch ein Sicherstellungsunternehmen abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Raser gefährdet wurden, werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

