Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei ermittelt gegen einen Raser und sucht weitere Zeugen -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Montag auf letzten Dienstag (23. September) hat die Polizei Kenntnis über einen Raser im Bereich Siegen-Geisweid erhalten. Gegen 00:10 Uhr soll ein Siegener goldener Mercedes (A-Klasse) auf der Geisweider Straße mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Kreuztal in Richtung Siegen unterwegs gewesen sein. Mehrere voneinander unabhängige Zeugen schätzten die Geschwindigkeit des Mercedes auf mindestens 100 km/h. Der goldfarbene Wagen soll dabei mit quietschenden Reifen auf die Kreuzung Geisweider Straße-Weidenauer Straße / Birlenbacher Straße-Stahlwerkstraße zugefahren sein. Obwohl dort die Ampel schon seit mehreren Sekunden Rotlicht zeigte, sei der Fahrzeugführer mit seinem Mercedes über die die Kreuzung gefahren. Anschließend soll er weiterhin mit hoher Geschwindigkeit auf der Weidenauer Straße in Richtung Siegen gefahren sein. In der leichten Linkskurve, die nach der Kreuzung folgt, sei er wegen der überhöhten Geschwindigkeit beinahe aus der Kurve geflogen. Die Polizei hat zwischenzeitlich den mutmaßlichen Fahrer des Mercedes ermitteln können. Das Verkehrskommissariat sucht noch weitere Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Rasers gefährdet wurden und bittet darum sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

