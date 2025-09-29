Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt - Fahrer unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.09.2025) ist bei einem Verkehrsunfall im Bereich der HTS-Zufahrt an der Freudenberger Straße eine Frau verletzt worden.

Gegen kurz vor 01:30 Uhr war ein 24-Jähriger mit seiner 19-jährigen Beifahrerin auf der Freudenberger Straße in Richtung Siegen unterwegs. Nach dem Wellersbergtunnel wollte der junge Mann nach rechts auf die HTS auffahren. Beim Abbiegen verlor er die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen eine Betonmauer.

Die eingesetzten Polizeibeamten führten vor Ort einen Alkoholtest durch, der deutlich positiv verlief.

Die 19-Jährige kam aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell