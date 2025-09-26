PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Uhr und Kamera - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (25.09.2025) in ein Einfamilienhaus in Kredenbach eingebrochen.

Zwischen 19:45 Uhr und 23 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus in der Straße "Am Siegerberg" und durchsuchten auf mehreren Etagen zahlreiche Schränke und Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Uhr der Marke Omega und eine Kamera der Marke Leica. Ob die Täter weitere Beute machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

