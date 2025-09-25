PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Renitenter Rollstuhlfahrer sorgt für Polizeieinsätze - #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. September) hat ein Rollstuhlfahrer für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Am Abend riefen Passanten aus der Siegener Innenstadt über Polizeinotruf um Hilfe. Ein renitenter Rollstuhlfahrer pöbelte dort massiv Leute an. Als kurz darauf eine Polizeistreife vor Ort im Bereich der Fußgängerzone eintraf, fuhr der Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl auf die Beamtinnen zu und beleidigte diese aufs Übelste. Eine Kontrolle wollte er aber nicht zulassen und versuchte mit seinem Gefährt weiterzufahren. Die Beamtinnen hielten den Rollstuhl fest. Zeitgleich traf ein weiterer Streifenwagen vor Ort ein. Auch der Versuch, beruhigend auf den 38-Jährigen einzureden, führte nicht zum Erfolg. Da sich der Mann nicht ausweisen wollte, kündigten die Beamten eine Durchsuchung der Person nach Ausweispapieren an. Auch hierbei beleidigte er die Ordnungshüter weiterhin lautstark. Nach Ankündigung schalteten die kontrollierenden Beamten die dienstliche Bodycam ein. Auch dieses Vorgehen führte nicht zu einer Beruhigung des Mannes. Stattdessen schlug er mehrfach nach den Einsatzkräften und traf hierbei unter anderem auch das Gesicht einer Beamtin. Außerdem versuchte er einem Beamten das mitgeführte Reizstoffsprühgerät von der Einsatzweste abzureißen und beschädigte das Gerät hierbei. Letztlich konnten die Ausweispapiere zu Tage gefördert werden. Dem 38-Jährigen wurde die Ingewahrsamnahme angedroht, wenn er weiterhin die Leute anpöbeln würde. Zusätzlich fertigten die Ordnungshüter eine Strafanzeige wegen den Beleidigungen und des Widerstandes. Im weiteren Verlauf des Abends fiel der Mann jedoch erneut in der Innenstadt auf. Beamte der Bundespolizei mussten den 38-Jährigen buchstäblich aus dem Verkehr ziehen, als er offenbar deutlich alkoholisiert in Schlangenlinien auf der Straße unterwegs war und hierbei sogar einen Linienbus zu einem Bremsmanöver zwang. Die Bundespolizisten führten den Mann der Polizeiwache in Weidenau zu. Neben dem Alkoholkonsum lagen zudem Verdachtsmomente vor, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Vortests lehnte der Mann ab. Es folgte eine Blutprobe und der 38-Jährige musste zur Ausnüchterung die Nacht bei der Polizei verbringen. Zudem gab es eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:33

    POL-SI: Dank aufmerksamen Zeugen: Polizei schnappte Dieb #polsiwi

    Kreuztal-Littfeld (ots) - Am Mittwochmorgen (24.09.2025) ist einem aufmerksamen Zeugen eine männliche Person im Bereich Grubenstraße in Littfeld aufgefallen, die an Autos geschaut hat, ob sich die Türen öffnen lassen. Ein 23-Jähriger verständigte umgehend die Polizei. Sofort eingesetzte Beamte konnten den verdächtigen im Bereich Annaweg/ In den Erlen antreffen. Der 20-Jährige führte einen Pulli und eine Musikbox ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:32

    POL-SI: Unbekannte brechen in Werkzeugschnuppen ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

    Burbach- Holzhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend (24.09.2025) sind unbekannte Täter in einen Werkzeugschuppen in der Straße "Zum Großen Stein" in Holzhausen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Laubbläser, eine Motorsäge und Kupfer. Das ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:23

    POL-SI: Geparkter LKW geriet in Brand - die Ursache ist noch unklar -#polsiwi

    Neunkirchen (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (23. September) ist in der Mühlenbergstraße eine geparkte Sattelzugmaschine in Brand geraten. Dass es hier nur zu einem geringen Schaden kam, ist einem aufmerksamen Ehepaar zu verdanken, die das Feuer entdeckten und sofort den Notruf der Feuerwehr wählten. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte das Gefährt gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren