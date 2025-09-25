Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Werkzeugschnuppen ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Burbach- Holzhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend (24.09.2025) sind unbekannte Täter in einen Werkzeugschuppen in der Straße "Zum Großen Stein" in Holzhausen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Laubbläser, eine Motorsäge und Kupfer.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

