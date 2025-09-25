PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Werkzeugschnuppen ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Burbach- Holzhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend (24.09.2025) sind unbekannte Täter in einen Werkzeugschuppen in der Straße "Zum Großen Stein" in Holzhausen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Laubbläser, eine Motorsäge und Kupfer.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:23

    POL-SI: Geparkter LKW geriet in Brand - die Ursache ist noch unklar -#polsiwi

    Neunkirchen (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (23. September) ist in der Mühlenbergstraße eine geparkte Sattelzugmaschine in Brand geraten. Dass es hier nur zu einem geringen Schaden kam, ist einem aufmerksamen Ehepaar zu verdanken, die das Feuer entdeckten und sofort den Notruf der Feuerwehr wählten. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte das Gefährt gegen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:48

    POL-SI: 27-Jähriger verunfallt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - #polsiwi

    Erndtebrück (ots) - In Erndtebrück hat ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen (23.09.2025) auf der Siegener Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 08:15 Uhr erfolgte die Alarmierung der Polizei. Der junge Mann war mit einem PKW zuvor in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Vor ihm befand sich ein 58-Jähriger mit seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen übersah der ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:28

    POL-SI: Mit dem E-Roller über die rote Ampel: 14-Jähriger verletzt - #polsiwi

    Siegen (ots) - Ein 14-Jähriger ist am Dienstagabend (23.09.2025) bei einem Verkehrsunfall in Siegen verletzt worden. Der Junge wollte gegen kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Roller eine Fußgängerampel an der Kreuzung Berliner Straße/Spandauer Straße überqueren. Dabei missachtete er, dass die Ampel rot war. Parallel war ein 72-Jähriger mit seinem PKW auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren