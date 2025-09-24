PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geparkter LKW geriet in Brand - die Ursache ist noch unklar -#polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (23. September) ist in der Mühlenbergstraße eine geparkte Sattelzugmaschine in Brand geraten. Dass es hier nur zu einem geringen Schaden kam, ist einem aufmerksamen Ehepaar zu verdanken, die das Feuer entdeckten und sofort den Notruf der Feuerwehr wählten.

Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte das Gefährt gegen 19:00 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und sich in der Fahrerkabine zum Schlafen gelegt. Gegen 21:00 Uhr bemerkte dann ein junges Ehepaar, welches mit dem Auto an dem geparkten LKW vorbeifuhren, ein kleines Feuer im Bereich der Hinterachse der Zugmaschine. Nachdem sie die Feuerwehr über Notruf alarmiert hatten, versuchten sie durch Rufen einen möglichen Fahrzeuginsassen auf das Brandgeschehen aufmerksam zu machen. Unterstützung erhielten sie durch einen weiteren LKW-Fahrer, der zusätzlich hupte. Hierdurch wurde der 50-jährige Fahrer geweckt und er konnte unverletzt die Fahrerkabine verlassen. Die eingesetzte Feuerwehr hatte den Brand schnell löschen können. Das Feuer hatte sich noch nicht vollständig entwickeln können und lediglich den Radkasten des LKW beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist völlig unklar. Ein technischer Defekt kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dies gilt ebenso für eine vorsätzliche Brandstiftung. Auch ein Brand durch eine weggeworfene oder aufgewirbelte Zigarette oder ähnliches könnte den Brand verursacht haben. Die Kriminalpolizei hat die Arbeit aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen dem Abparken des LKW und des Brandes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

