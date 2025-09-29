Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen drei Tonnen Kupfer - #polsiwi

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (25.09.2025) haben unbekannte Täter von einem Firmengelände in Neunkirchen mehrere Tonnen Kupfer gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände an der Pfannenbergstraße. Anschließend suchten sie einen Container mit Kupferschrott auf. Insgesamt entwendeten die Täter drei Tonnen im Gesamtwert von knapp 25.000 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten.

Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, können sich unter der 0271/7099-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell