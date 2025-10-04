PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baum stürzt auf Telefonleitung und Fahrbahn

FW-AUR: Baum stürzt auf Telefonleitung und Fahrbahn
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Aurich-Wiesens (ots)

Die Straße Achtert Kipp im Ortsteil Wiesens wurde am Samstagvormittag durch einen umgestürzten Baum blockiert. Zudem hingen Teile des Geästs in einer angrenzenden Telefonleitung fest. Um 10:18 Uhr ist die Feuerwehr Wiesens zur Beseitigung des Sturmschadens alarmiert worden. Nachdem die Einsatzkräfte für eine Absicherung der Fahrbahn gesorgt hatten, nahmen sie eine Kettensäge vor und zerteilten den Stamm. Schnell konnte die betroffene Telefonleitung dadurch von der Last des Baumes befreit werden, sodass keine Beschädigungen an dieser entstanden. Anschließend wurden die verbleibenden Teile des Gehölzes zerlegt und die Straße wieder freigeräumt. Gut eine halbe Stunde dauerte der Einsatz der Feuerwehr vor Ort an.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 21:00

    FW-AUR: Hausnotruf alarmiert Retter

    Aurich-Popens (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich und Wallinghausen sowie des Rettungsdienstes rückten in der Nacht zu Freitag in den Strodeweg aus. Im Voraus war es zur Aktivierung eines Hausnotrufsystems gekommen, durch die zuständige Leitstelle hatte jedoch kein Sprechkontakt zu der Bewohnerin aufgebaut werden können. Einen medizinischen Notfall vermutend schafften die Feuerwehrleute daraufhin Zutritt in ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:00

    FW-AUR: Traktorbrand außerhalb der Zuständigkeit

    Aurich/Holtriem (ots) - Unbeabsichtigt sind die Feuerwehren Plaggenburg und Tannenhausen am Sonntagabend zu einem Brandeinsatz ausgerückt, der bereits durch Kräfte aus der benachbarten Gemeinde Holtriem bekämpft wurde. Auslöser war die starke Rauchentwicklung durch einen im Bereich Willmsfeld brennenden Traktor, welche bis in den angrenzenden Ortsteil Dietrichsfeld sichtbar war. Von dort aus schilderte ein Anrufer der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren