Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baum stürzt auf Telefonleitung und Fahrbahn

Aurich-Wiesens (ots)

Die Straße Achtert Kipp im Ortsteil Wiesens wurde am Samstagvormittag durch einen umgestürzten Baum blockiert. Zudem hingen Teile des Geästs in einer angrenzenden Telefonleitung fest. Um 10:18 Uhr ist die Feuerwehr Wiesens zur Beseitigung des Sturmschadens alarmiert worden. Nachdem die Einsatzkräfte für eine Absicherung der Fahrbahn gesorgt hatten, nahmen sie eine Kettensäge vor und zerteilten den Stamm. Schnell konnte die betroffene Telefonleitung dadurch von der Last des Baumes befreit werden, sodass keine Beschädigungen an dieser entstanden. Anschließend wurden die verbleibenden Teile des Gehölzes zerlegt und die Straße wieder freigeräumt. Gut eine halbe Stunde dauerte der Einsatz der Feuerwehr vor Ort an.

