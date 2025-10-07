Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Cabrio

Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Bereits am Sonntag (05.10.) zerschnitten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 21 und 22.15 Uhr das Dach eines Cabrios, welches in der Volkmarstraße geparkt war und entwendeten daraus einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mücke. Am Montag (29.09.) kam es in der Weitershainer Straße in Bernsfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem eine Schmuckschatulle mit Schmuckstücken entwendet worden waren. Ein aufmerksamer Zeuge konnte einen Mann beobachten, wie er sich zwischen 15 und 15.30 Uhr dem Haus näherte. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170 bis 175 cm groß, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer schwarze Hose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle, dunkle Jacke mit Kapuze und schwarzer Kurzstrickmütze mit weißem Randmuster. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Seibert, KHK

