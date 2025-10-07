Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Zwei Leichtverletzte auf B 84

Rasdorf. Ein 63-Jähriger aus Hünfeld war am Dienstagmittag (07.10.), gegen 11.25 Uhr, mit seinem Audi A 3 auf der B 84 von Rasdorf in Richtung Hünfeld unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Informationen beabsichtigte der Mann ein vor ihm fahrendes Wohnmobil zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter ihm fahrenden 50-Jährigen aus Geisa, der bereits mit seinem VW Polo zum Überholen angesetzt hatte. Der 63-Jährige prallte in der Folge seitlich in das Fahrzeug des 50-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 11.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn zwischen Rasdorf und dem Abzweig Großentaft bis circa 13 Uhr voll gesperrt.

Julissa Sauermann

HEF

8.500 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

Wildeck. Am Montag (06.10.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 69-jähriger Opel-Meriva-Fahrerin aus Sontra die Eisenacher Straße und hatte sich in dieser bereits auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Brückenstraße ordnungsgemäß eingeordnet. Eine 60-jährige Postzustellerin aus Bad Salzungen befuhr mit dem Zustellerfahrzeug die Straße "Im Kessel" und wollte nach links in die Eisenacher Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Verkehrsteilnehmerinnen leichtverletzt wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

55.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.10), gegen 03.15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der Pkw mit der am rechten Fahrbahnrand befindliche Laterne. Es entstand Sachschaden von rund 55.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gegen Einbahnstraße gefahren

Bad Hersfeld. Am Montag (06.10.), gegen 08.50 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Friedewald die Breitenstraße aus Richtung Antoniengasse kommend in Richtung Frankfurter Straße. Bei der Breitenstraße handelt es sich ab der Einmündung Brüdergasse um eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Somit befuhr der Fahrer diese in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein Citroen-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Brüderrgasse in Richtung Breitenstraße und beabsichtigte nach links in diese einzubiegen, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich rund 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

