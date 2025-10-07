Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Gartenzaun - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Bad Hersfeld. Zwischen dem 24. September und 3. Oktober haben Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise den Maschendrahtzaun im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Lullusstraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Breitenbach. Ein gekipptes Kellerfenster war zwischen Donnerstag (02.10.) und Sonntag (05.10.) das Einfallstor von Langfingern in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kohlberg" in Machtlos. Sie entwendeten Schmuckstücke und Bargeld im mittleren fünfstelligen Geldwert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell