POL-OH: Sachbeschädigung an Gartenzaun - Einbruch in Einfamilienhaus
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Sachbeschädigung an Gartenzaun
Bad Hersfeld. Zwischen dem 24. September und 3. Oktober haben Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise den Maschendrahtzaun im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Lullusstraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Einbruch in Einfamilienhaus
Breitenbach. Ein gekipptes Kellerfenster war zwischen Donnerstag (02.10.) und Sonntag (05.10.) das Einfallstor von Langfingern in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kohlberg" in Machtlos. Sie entwendeten Schmuckstücke und Bargeld im mittleren fünfstelligen Geldwert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
