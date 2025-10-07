PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Gartenzaun - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Bad Hersfeld. Zwischen dem 24. September und 3. Oktober haben Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise den Maschendrahtzaun im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Lullusstraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Breitenbach. Ein gekipptes Kellerfenster war zwischen Donnerstag (02.10.) und Sonntag (05.10.) das Einfallstor von Langfingern in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kohlberg" in Machtlos. Sie entwendeten Schmuckstücke und Bargeld im mittleren fünfstelligen Geldwert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:37

    POL-OH: Überschlagener Mazda bei Neuhof-Giesel - Drei Personen verletzt

    Neuhof (ots) - Am Montagabend (06.10.) kam es auf der L 3079 zwischen Fulda und Neuhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuell vorliegenden Informationen war ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof mit seinem Mazda von Niederrode kommend in Richtung Giesel unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 18:36

    POL-OH: Pkw prallt gegen parkendes Fahrzeug und Wohnhaus

    Fulda (ots) - Schwarzbach Eine leichtverletzte Person und etwa 30.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (06.10.) gegen 09:30 Uhr im Hofbieberer Ortsteil Schwarzbach ereignete. Ein älterer Herr fuhr in der dortigen Ringstraße mit seinem Fahrzeug rückwärts und stieß dabei zunächst gegen ein parkendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte sein Wagen gegen ein ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:18

    POL-OH: Fünf Verkehrsunfälle auf regennasser Fahrbahn - Die Polizei gibt Tipps

    Osthessen (ots) - In der Nacht vom Sonntag (05.10.) auf Montag (06.10.) kam es im Bereich der Autobahnpolizei Bad Hersfeld auf der A4, der A7 und der A49 zu gleich mehreren Unfällen mit hohem Sachschaden. Nahezu alle Autos gerieten auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern - insgesamt sieben Personen wurden hierbei verletzt. Gegen 20.55 Uhr kam es kurz nach der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren