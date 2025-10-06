Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen parkendes Fahrzeug und Wohnhaus

Fulda (ots)

Schwarzbach

Eine leichtverletzte Person und etwa 30.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (06.10.) gegen 09:30 Uhr im Hofbieberer Ortsteil Schwarzbach ereignete. Ein älterer Herr fuhr in der dortigen Ringstraße mit seinem Fahrzeug rückwärts und stieß dabei zunächst gegen ein parkendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte sein Wagen gegen ein angrenzendes Wohnhaus, wo er im Eingangsbereich zum Stillstand kam. Möglicherweise kommt als Unfallursache ein Fehler bei der Bedienung des Fahrzeugs in Betracht. Durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr musste der Mann aus seinem Autowrack befreit und vom alarmierten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

