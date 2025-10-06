Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht in Hilders

Hilders. Im Zeitraum zwischen Dienstag (30.09.), gegen 17 Uhr, und Mittwoch (01.10.), gegen 16 Uhr, kam es im Bereich der Thüringer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren einen schwarzen Chevrolet, welcher auf der Straße ordnungsgemäß geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

Unfall auf Turmstraße

Künzell. Am Sonntag (05.10.) kam es gegen 14.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 68-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Künzell befuhr die Turmstraße aus Fulda kommend in Richtung Dirlos. Auf Höhe der Hausnummer 77 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 21-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Petersberg konnte eine Kollision, trotz Ausweichversuch, nicht mehr verhindern. Beide Fahrer sowie die 18-jährige Beifahrerin im VW-Polo wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Gegen geparktes Auto gefahren

Petersberg. Am Sonntag (05.10.) kam es gegen 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 41.000 Euro entstand. Ein 30-jähriger Mazda-Fahrer aus Petersberg befuhr die Kreisstraße von Almendorf kommend in Fahrtrichtung Untergötzenhof. Am Ortseingang erkannte der 30-Jährige einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Skoda zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf diesen auf. Der Skoda wurde durch den Anstoß 5 Meter nach vorne geschoben und stieß gegen eine dortige Mauer. Der 30-Jährige verletzte sich leicht. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein vorläufig sichergestellt.

Polizeistation Fulda

HEF

4.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag (04.10.), gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw die B 324 in Richtung Neuenstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen scherte er zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs aus und geriet hierbei auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw stieß im weiteren Verlauf gegen die rechtsseitig befindliche Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro.

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bad Hersfeld. Am Samstag (04.10.), gegen 21.25 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw die B 27, stadtauswärts in Richtung Hauneck. Der Fahrer beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in die Carl-Benz-Straße abzubiegen. Auf regennasser Fahrbahn verlor er hierbei die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

13.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Montag (06.10.), gegen 00.30 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Staufenberg bei regennasser Fahrbahn die B 27 aus Richtung LOMO-Kreuzung kommend in Richtung Innenstadt Bad Hersfeld. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke und einem Verkehrszeichen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Nach Unfallflucht ermittelt

Ronshausen. Am Donnerstag (02.10.), gegen 16.50 Uhr, befuhr eine Mercedes-Fahrerin aus Rotenburg die L 3251 aus Richtung Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Ein Opel-Kombi-Fahrer aus Wildeck befuhr die L 3251 in entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Rotenburgerin einen vor ihr fahrenden Traktor überholen. Hierzu geriet sie mit ihrem linken Außenspiegel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch anschließend durch die Polizei ermittelt werden.

Nach Zusammenstoß geflüchtet

Bebra. Am Freitag (03.10.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein Ford-Fahrer aus Bebra die Kerschensteiner Straße und wollte nach links auf die Hersfelder Straße einbiegen. Ein VW-Fahrer, ebenfalls aus Bebra, befuhr die Hersfelder Straße und wollte nach links in die Kerschsteiner Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Anschließend entfernte sich der Ford-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser konnte jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein vorläufig sichergestellt.

Fahrradfahrerin gestürzt

Bebra. Am Freitag (03.10.) gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin aus Bebra die Straße "An der Bebra" aus Richtung der Straße "Zur Biberkampfbahn" in Richtung der Straße "An der Kisselsburg". Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin aus Ludwigsau parkte verbotswidrig auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Die 57-Jährige fuhr an dem parkenden Fahrzeug vorbei und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des Pkw. Sie kam dann zu Fall und wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen ins Klinikum von Bad Hersfeld verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

21-jähriger Kradfahrer leicht verletzt

Rotenburg. Am Freitag (03.10.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Krad-Fahrer aus Rotenburg die K 63 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Wüstefeld. Im dortigen Kurvenbereich verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und fuhr nach rechts in den Straßengraben. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Zusammenstoß

Queck. Am Donnerstag (02.10.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi Q2 die Straße "Am Zippen" in Richtung "Sassen". In Höhe der Hausnummer 9 geriet er aus unklarer Ursache mit seinem Wagen zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Audi A7 einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Pkw-Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell