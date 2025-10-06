Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Amtliche Kennzeichen gestohlen - Pkw-Reifen gestohlen - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Tankstellengebäude

Fulda (ots)

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Eiterfeld. Auf einem Parkplatz in der Fürstenecker Straße stahlen Unbekannte am Freitagabend (03.10.) beide amtliche Kennzeichen HEF-JD 273 von einem Pkw.

Großenlüder. In der Mühlenstraße im Ortsteil Kleinlüder stahlen Unbekannte am Sonntag (05.10.) beide amtlichen Kennzeichen FD-EF 187 von einem schwarzen Audi A3 Sportback, der dort in einer Hofeinfahrt abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Reifen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (03.10.) alle vier Kompletträder eines BMW, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße in Lehnerz abgestellt war. Die Täter bockten das Fahrzeug dazu auf Steine auf und verursachten so rund 1.500 Euro Sachschaden. Die Räder haben einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Ehrenberg. In Wüstensachsen brachen Unbekannte zwischen dem 27. September und dem 04. Oktober in ein Vereinsheim im Sportplatzweg ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch rund 300 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. In der Straße "Auf dem Hofberg" brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (02.10.) und Samstagabend (04.10.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Sie stahlen hochwertige Armbanduhren und hinterließen rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstellengebäude

Tann. Am Sonntag (05.10.) brachen Unbekannte gegen 22 Uhr in ein Tankstellengebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Bürofenster im rückwärtigen Bereich auf und stahlen im Anschluss Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Verkaufsraum. Es entstand rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell