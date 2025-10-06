PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Mehrfamilienhaus - Kennzeichen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Mücke. Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag (29.09.), zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, über einen Kellerraum Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Ober-Omener-Straße im Ortsteil Höckersdorf und durchsuchte dort anschließend mehrere Schränke. Dabei wurde er von einer Bewohnerin des Hauses ertappt und verließ das Haus nach Aufforderung umgehend. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 bis 175 cm groß, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer schwarze Hose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle, dunkle Jacke mit Kapuze und schwarzer Kurzstrickmütze mit weißem Randmuster. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Mücke. Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend (04.10.) und Sonntagmittag (05.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-LT 808" von einem BMW 325 TI. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt im Wälzbachweg in Groß-Eichen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

