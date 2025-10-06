Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Brand von Parkbank - Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Dieseldiebstahl

Knüllwald. Unbekannte entwendeten zwischen Freitagabend (03.10) und Samstagmorgen (04.10.) aus dem Tank einer Sattelzugmaschine mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz Fuchsrain, der sich an der A 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze befindet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Parkbank

Bad Hersfeld. Am Freitag (03.10), gegen 0.30 Uhr, entzündeten nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen Unbekannte ein Lagerfeuer auf einem Parkplatz oberhalb des Friedhofes am Waldrand in der Wipperhainer Straße. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine dort befindliche Parkbank über und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte zwei Hakenkreuz-Schmierereien auf der Rücklehne der Parkbank. Aufgrund dessen wird neben der Sachbeschädigung auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg. Durch eine Hintertür verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochabend (01.10.) und Donnerstagnachmittag (02.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Lispenhausen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwochmittag (01.10.) und Donnerstagmorgen (02.10.) entwendeten Unbekannte die amtlichen Kennzeichen "ZGL 60567" von einem schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß in der Stettiner Straße in Hohe Luft geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

