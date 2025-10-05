Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 04.10.2025 in Alsfeld, Einkaufsmarkt in der Löbergasse

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Samstag (04.10.) kam es in der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 19:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Alsfeld auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Löbergasse. Ein geparkter Pkw Mercedes wurde vermutlich beim Ausparken gestreift und das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am schwarz-farbenen Pkw beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 erreichbar.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell