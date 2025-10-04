Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf B27 zwischen Bebra und Asmushausen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Am Samstag (04.10.) kam es gegen 15:55 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Höhe der Ortschaft Asmushausen zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau aus dem Landkreis Biberach tödlich verletzt wurde. Die 20-Jährige Frau befuhr die Bundesstraße aus Richtung Sontra in Richtung Bebra und verlor im Kurvenbereich aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw Peugeot. Dadurch geriet sie in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda eines 50-Jährigen Mannes aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg zusammen. Die 20-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallgegner wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in das Kreiskrankenhaus nach Rotenburg verbracht. Zur Rekontruktion des Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter vor Ort bestellt. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Bundesstraße 27 war für rund 4 Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Tel.: 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell