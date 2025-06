BPOL-HST: Zeugenaufruf: Unbekannte legen Steine auf die Gleise

Stralsund (ots) - Am Sonntag (22.06.2025) endete die Zugreise eines Mannes am Stralsunder Hauptbahnhof. Bundespolizisten verhafteten einen serbischen Staatsangehörigen, der seit 2020 für die Behörden nicht erreichbar war. In den Abendstunden kontrollierten Beamte den 43-Jährigen auf dem Bahnhof. Ausweisdokumente konnte er nicht vorzeigen, gab aber seine rechtmäßigen Daten an. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann ...

mehr