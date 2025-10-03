PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf: Fahrzeugführerin flüchtet nach Kollision von der Unfallstelle

Fulda (ots)

Hilders. Am Dienstag (30.09.) gegen 14:10 Uhr kam es in der Ortslage von Hilders zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der Verursacherin. Die unbekannte weibliche Fahrerin eines weißen Kleinbusses der Marke Opel aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen befuhr die Straße Battentor in Richtung Marktstraße und kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Ohne Anzuhalten fuhr sie einfach in unbekannte Richtung weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681/96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

