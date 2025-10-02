Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schlitz. Am Dienstag (1.10.), gegen 05.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer die Straße "Heidgraben" und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß dem Ford einer 60-jährigen, welche ebenfalls die Bahnhofstraße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen den Fiat Ducato eines 26-Jährigen. Es entstand Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Lauterbach. Am Mittwoch (1.10.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße von Maar kommend in Richtung Reuters. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 23-jährige VW Golf-Fahrerin erkannte dies und bremste ihren VW Golf ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Ford Focus hinter dem Golf befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gegen den Touran gestoßen. Bei dem Unfall verletzten sich alle Fahrzeugführer und eine Beifahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von rund 11.500 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

