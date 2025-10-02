Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kirche beschädigt - Einbruch in Einkaufsmarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirche beschädigt

Bebra. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Montagmittag (29.09.) und Dienstagmorgen (30.09.) auf bislang nicht bekannte Weise mehrere Fenster einer Kirche in der Straße "Kirchkranz". Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Haunetal. Zwei bislang unbekannte männliche Personen mit dunkler Bekleidung verschafften sich am Montagabend (01.10), gegen 22.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu Büroräumlichkeiten eines Einkaufsmarktes in der Straße "An den Lipperswiesen" in Neukirchen, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Nach aktuell vorliegenden Informationen waren die Täter mit einem silbernen Audi Avant - augenscheinlich des Modells A 4 oder A 6 - unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

