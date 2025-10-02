PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jähriger Binamen A. erneut vermisst

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jähriger Binamen A. erneut vermisst
Landkreis Fulda (ots)

Seit Donnerstag (02.10.) wird der 14-jährige Binamen A. vermisst. Der Junge wurde zuletzt gegen 05.10 Uhr gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Binamen A. ist in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängig gewesen und als vermisst gemeldet worden.

Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich der Junge möglicherweise im Bereich Langenselbold beziehungsweise Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) aufhält. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 160 cm, schlanke Statur, schwarze, kurze und nach vorne gegelte Haare. Alle bisherige Fahndungs- /Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet: Wer Hinweise zur vermissten Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

