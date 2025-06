Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Roller angegangen

Ludwigshafen (ots)

Am 10.06.2025, gegen 5 Uhr, wurde der Polizei ein Mofa-Diebstahl in der Rheinuferstraße (Bereich BASF-Tor 7) gemeldet. Zudem wiesen weitere Kleinkrafträder deutliche Aufbruchspuren auf und waren hierdurch sichtbar beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, wird aktuell ermittelt. Der gestohlene Roller konnte durch den Hinweis eines Zeugen in einem Treppenhaus festgestellt werden. Die Tatzeit dürfte zwischen 09.06.2025, 15:45 Uhr, und dem 10.06.2025, 4:50 Uhr, liegen.

Auch in einem Parkhaus bzw. auf dem Parkplatz in der Carl-Bosch-Straße (Nähe BASF Tor 3) wurden zwei Roller angegangen. Zum einen wurde der Helmkoffer eines Rollers gewaltsam entfernt und aufgebrochen. Aus dem Koffer wurden Helme entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zum anderen wurde ein weiterer Roller entwendet. Auch dieser konnte im Treppenhaus des Parkhauses aufgefunden werden. Die Schadenshöhe durch den Aufbruch wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte am 10.06.2025, zwischen 5:50 Uhr und 15:20 Uhr liegen.

Außerdem wurde am gleichen Tag zwischen 6:10 Uhr und 12:30 Uhr, in der Brunckstraße ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird auch ein möglicher Tatzusammenhang Bestandteil der Ermittlungen sein. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise. Haben Sie etwas beobachtet? Können Sie sachdienliche Angaben machen? Dann werden Sie sich bitte an die, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

